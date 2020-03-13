«الوفد» بالغربية يوزع وجبات على المتضررين من سوء الطقس

نفذ شباب حزب الوفد في الغربية برئاسة عادل بكار المحامي، مبادرة لدعم العمال والمتضررين من السيول وسوء الأحوال الجوية، وموجة الطقس السيئ التي تشهده البلاد، تنفيذًا لتوجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، وتحت إشراف الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب، والمتحدث الرسمي.وأعد شباب الوفد في الغربية الوجبات والمشروبات الساخنة، وتم توزيعها على العمال والمارة في الشوارع، ومحاولة توفير الرعاية اللازمة لهم.وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قد وجه بفتح مقرات الحزب في المحافظات لاستقبال العالقين في الشوارع، وإعداد المشروبات والوجبات الساخنة لاستقبالهم واستضافتهم، ومتابعة ورصد شكاوى المواطنين والعمل على حلها بالتواصل مع غرف عمليات الأجهزة التنفيذية في المحافظات المختلفة.وأكد "الهضيبي" أن ذلك يأتي في إطار الدور الإنساني والمجتمعي للأفراد والمؤسسات والأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها، لإنقاذ وإيواء من انقطعت بهم السبل في الشوارع بسبب موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد، مشددًا أن الوفد سيظل صوت الشارع المصري وضمير الأمة الذي يشعر بآلام المواطن وهمومه ومعاناته ويقف إلى جواره كجزء لا يتجزأ من نسيجه.