الأرصاد: استمرار السيول في هذه المناطق حتى ظهر الغد (فيديو)

قالت الدكتور إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرار لتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق الوجه البحري، والسواحل الشمالية والدلتا والقاهرة، مع تحسن نسبي في الأحوال الجوية.وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن سرعات الرياح بدأت تهدأ في القاهرة والدلتا، بعدما وصلت إلى حد العاصفة في جنوب البلاد.وتابعت: "الأمطار الخفيفة تستمر حتى الثانية ظهر السبت، وتستمر بغزارة على مدن القناة وتصل للسيول في سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس"، مشيرة إلى أنه من بعد ظهر الغد يتحسن الطقس تماما، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على الأنحاء كافة.