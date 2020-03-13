خبير يكشف كيفية تجنب إصابة الثروة الداجنة والحيوانية بالفيروسات

أكد الدكتور مجدى حسن خبير اللقاحات البيطرية، أن تفعيل نظام الأمان الحيوى بمزارع الثروة الحيوانية والداجنة يجنب إصابة القطعان بالأمراض والفيروسات القاتلة، لافتا إلى أن صناعة الدواجن تخسر سنويًا 7 مليار جنيه، وارتفاع نسب النفوق والتى تصل لـ 25 %، رغم أن انتاج الدواجن يتزايد فى مصر بشكل كبير.وقال الدكتور مجدى حسن للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن صناعة الدواجن تواجه تحديين أخطرها فيروسات النيوكاسل والـ ib، والجومبورو والأنفلونزا بأنواعها بالإضافة لارتفاع مدخلات الإنتاج.ولفت إلى أن ارتفاع سعر الكتكوت إلى 14 جنيها دفع كثير من صغار المربين الى إغلاق مزارعهم خاصة فى ظل عدم وجود منظومة تسويق عادلة لمزارع صغار المربين.وأوضح أنه يمكن القضاء على عدد كبير من مشكلات مزارع الدواجن، إذا تم الاهتمام بمنظومة الأمان الحيوى إلى جانب التخلص الآمن من النافق فى مزارع الدواجن، منوهًا إلى ضرورة الاهتمام بعمليات التحصين ضد الفيروسات فى مواعيدها المحددة خاصة أنفلونزا الطيور بأنواعه والنيو كاسل.وأضاف خبير اللقاحات البيطرية، أن مصر تعاقدت لمدة 5 سنوات مع بنك العترات العالمى لمواجهة الأمراض باللقاحات المناسبة للثروات الحيوانية، ولكن للأسف كان التعاقد عبر شركة خاصة وعندما انتهت المدة، لم يجدد الاشتراك لعدم وجود أرصدة مالية للشركة.ولفت إلى أنه تقدم بعدة طلبات إلى وزارة الزراعة لمخاطبة مجلس النواب بهدف تعديل القرار الوزارى للتفرقة بين مكونات الأعلاف ومحضرات الأعلاف، تمهيدًا لرفع ضريبة القيمة المضافة وتصل لـ 14 % من على كاهل مصنعى الأعلاف، وأسوة بأعلاف القطط والكلاب المعفاة تمامًا من الضريبة، خاصة وأن أعلاف القطط والكلاب معفاة تماما من الضرائب.