عامل يقتل شقيقه بسبب مياه الأمطار فى بنى سويف

لقي عامل مصرعه، اليوم الجمعة، طعنا بسكين على يد شقيقه فى مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على رفع تجمعات مياه الأمطار بمنزلهما بمدينة بني سويف.تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى بني سويف التخصصي عامل ويدعى "سيد.ك.ع" 23 سنة، عامل رخام ومقيم بحارة عيد متفرعة من شارع شافعي بمدينة بني سويف مصابا بطعنة بالبطن ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.وتبين من التحريات الأولية أن تجمع كميات من مياه الأمطار بين منزلي المجني عليه وشقيقه، ونشبت مشادة كلامية بينهما لمطالبة كل منهما للآخر بسحبها ورفعها من الشارع، وتطورت إلى مشاجرة قام خلالها شقيقه بطعنة بآلة حادة "مطواة".تم التحفظ على جثة المجني عليه داخل مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.