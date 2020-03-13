أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: إدارة الخدمات في ضوء "ميثاق المواطن"

وزير التربية والتعليم السابق.

تتميز الخدمات ببعض الخصائص مقارنة بالسلع والمنتجات منها: أنها غير ملموسة لأنها عبارة عن نواتج لمجموعة من الأنشطة والعمليات تقدم للمتلقي، ولا تسفر عن منتج ملموس وإنما عن تغيير أو تعديل فى التوجهات والسلوكيات والقناعات والانتماءات، كما أن عملية إنتاج الخدمة تتزامن مع استهلاكها ؛ حيث إن إنتاجها وتلقيها يتم فى آن واحد من خلال عملية تفاعلية بين مقدم الخدمة ومتلقيها، هذا بالإضافة إلى عدم التكافؤ بين مقدمى الخدمة الواحدة مقارنة بإنتاج السلع والمنتجات.وهناك مؤشرات كثيرة يمكن الاعتماد عليها فى قياس تكلفة وفعالية وعدالة الخدمة التعليمية المقدمة تضم مؤشرات للمدخلات تتمثل فى أمور مثل: عدد المعلمين، والطلاب الملتحقين، والمبانى التعليمية، والتجهيزات المعملية والتكنولوجية، ومتطلبات ممارسة الأنشطة التربوية، والتوريدات اللازمة لعملية التشغيل، ومؤشرات خاصة بإمكانية الوصول إلى الخدمة وتتمثل فى أمور مثل: التوزيع الجغرافى لأماكن تواجد الخدمة، والخصائص الثقافية والعرقية والدينية والأسرية للطلاب وأولياء الأمور، ومؤشرات خاصة بالكفاءة الداخلية وتتمثل فى أمور مثل: رفع معدلات الالتحاق وخفض معدلات التسرب المنظور وغير المنظور، ومؤشرات خاصة بالكفاءة الخارجية وتتمثل فى أمور مثل: تحسين جودة الحياة من خلال تحسين مستوى الصحة العامة وإنتاجية الأفراد والمساهمة فى التنمية المجتمعية بشكل عام.وهناك عوامل كثيرة تؤثر على جودة الخدمات التعليمية فى مراحل التعليم قبل الجامعى، منها ما يتعلق بالبيئة الخارجية للمدارس، وبالبيئة الداخلية لها، وبالسياسة التعليمية التى تتبناها الدولة ونسبة الإنفاق التى تخصصها للتعليم، وكيفية صياغة الأهداف القومية له وربطها بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومنها ما يتعلق أيضًا بأولياء الأمور ومدى اهتمامهم بحصول أبنائهم على تعليم متميز، وانخراطهم وتعاونهم مع المجتمع المدرسي، وبالأبنية التعليمية ومدى توافرها وملاءمتها لطبيعة العملية التعليمية، وبالتلاميذ من حيث السن والعرق والنوع وإتاحة التعليم قبل المدرسى والدافع لديهم لمواصلة عملية التعلم ، وبالمعلم من حيث السن والنوع ومستوى الإعداد والتدريب والدخل والرضا الوظيفى، وبالإدارة المدرسية ومدى توافر نظام حازم وموضوعي لديها يساعد على الالتزام بالحضور، والتدريس، وتوافر بيئة عمل صحية داخل المدرسة ومع مجتمعها المحيط، وتقييم المعلمين، وتوفير الاحتياجات التشغيلية .وقد شهدت العقود القليلة الماضية كثيراً من التطورات والتغيرات التى ربما لم تشهد البشرية مثلها عبر تاريخها الطويل، الأمر الذى انعكس على كل مناحى الحياة بما فى ذلك مجال الإدارة بصفة عامة وإدارة الخدمات ومنها التعليم بصفة خاصة، حيث برزت إلى الوجود مدرسة الخدمات العامة الجديدة فى الإدارة، لتقدم طرحًا مختلفًا لأهمية الخدمات العامة وكيفية تقديمها بجودة عالية خلافًا لما كانت تطرحه مدرسة الإدارة العامة الجديدة ومن قبلها الإدارة التقليدية؛ حيث أكدت هذه المدرسة على ضرورة التعامل مع الفرد على أساس أنه مواطن من حقه أن ينخرط فى أنشطة المجتمع المدنى والمواطنة الديمقراطية ولا يقتصر التعامل معه على أنه مجرد زبون أو عميل ، وفى إطار هذا الطرح ذهبت هذه المدرسة إلى اعتبار أجهزة الإدارة مجرد ساحات للنقاش تهدف إلى تحديد الأولويات.وفى هذا الإطار تمثل الخدمات العامة حقا أصيلا من حقوق المواطن ، كما أنها تمثل أيضًا أحد أهم الوسائل التى تمكنه من التفاعل مع أجهزة الإدارة الرسمية صاحبة الاختصاص الأصيل فى تقديم الخدمات، الأمر الذى يجعل الحديث عن الخدمات العامة وفى القلب منها التعليم ليس شيئاً من قبيل الرفاهية، وإنما جزءًا من خطاب عام أكثر ديمقراطية يرتبط بالحديث عن مواطنة فعالة ينخرط فيها كافة المواطنين للتعبير عن احتياجاتهم وتوقعاتهم من خدمات التعليم والمؤسسات القائمة على تقديمه.وقد تبنت كثير من الدول هذا الاتجاه وأصدرت ما يعرف "بميثاق المواطن Citizen s Charter" أو"المواطن الرقيب" لتنظيم تقديم الخدمات العامة بمستوى جودة محدد وفقًا لمبادئ وقواعد معينة يتضمنها هذا الميثاق. ومن أبرز مميزات هذا الميثاق أنه يتضمن مجموعة من المبادئ العامة من بينها: الجودة، وتحسين نوعية الخدمات، وحق الاختيار متى كان ذلك ممكنًا، والمسؤولية من قبل الأفراد والمؤسسات، وشفافية القوانين والإجراءات، والبرامج ونظم الشكاوى والتظلم، هذا بالإضافة إلى ما يتضمنه من معايير محددة وقابلة للقياس للجودة والشفافية والكفاءة والإنتاجية المرتبطة بالخدمة المقدمة.وبموجب هذا الميثاق يتم توفير جميع المعلومات المرتبطة بتقديم الخدمة والحصول عليها، وقيام المؤسسات الحكومية بتقديم المعلومات حول أدائها ونشرها فى وسائل الإعلام الرسمية، كما يلتزم الموظف العام بتقديم الخدمة بأعلى درجة من الاحترام لجميع المستفيدين دون تمييز، وفى حالة وقوع خطأ يتم تقديم اعتذار عنه وتفسير له، مع معالجة الخطأ والعودة إلى الوضع الصحيح ، وكذا تيسير إجراءات التظلم وتقديم الشكاوى ومراجعتها كلما أمكن بشكل اقتصادى وفعال.وقد كانت بريطانيا أولى الدول التى قامت بتنظيم العلاقة بين الحكومة بما تتضمنه من وزارات وإدارات كمقدم للخدمة، والمستفيدين منها متمثلين فى المواطنين، ونظرًا لأهمية التجربة البريطانية ونجاحها فقد انتقلت إلى دول أخرى كثيرة ، منها : استراليا وبلجيكا والولايات المتحدة وماليزيا وكندا وفرنسا والهند.والأسئلة التى تطرح نفسها هنا تتمثل فى الآتى: كيف يمكننا فى مصر تطوير المنهجية المتبعة فى إدارة الخدمات العامة وفى مقدمتها التعليم وتقديمها بما يعزز الالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة؟ ، وهل لنا أن نصدر "ميثاق للمواطن" على غرار الميثاق الذى تم تطبيقه فى الدول سالفة الذكر؟ وهل لنا أن نفعل ما فعلته ماليزيا أو الهند وهما من الدول النامية وتتشابه ظروفهما مع ظروفنا إلى حد كبير؟ وهل لنا أيضًا أن نستفيد من تجارب تلك الدول فى تطوير وتحسين الخدمات الحكومية ومنها التعليم من خلال تطبيقات المساءلة الاجتماعية والحوكمة على المستوى المحلى والمركزى؟!