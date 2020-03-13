مصرع سيدة صعقا بالكهرباء نتيجة الأمطار بالدقهلية

لقيت سيدة مصرعها في الدقهلية اليوم الجمعة، صعقا بالكهرباء في قرية "بطرة" مركز طلخا، لتكون رابع الضحايا البشرية في المحافظة جراء سوء الأحوال الجوية.تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث، بوفاة سيدة أعلى سطح منزلها بقرية "بطرة" التابعة لمركز طلخا بسبب إصابتها بماس كهربائى داخل غرفة مخصصة لتربية الطيور.وانتقل الرائد أحمد السادات رئيس مباحث مركز طلخا وبالفحص تبين مصرع "فاطمة محمد البحيرى، 60 سنة، ربة منزل"، وبالفحص تبين أنها أصيبت بماس كهربائى أثناء توصيلها فيشة داخل غرفة الدواجن وحدث ماس كهربائى بسبب الأمطار وتعرضت للصعق وتوفيت فى الحال.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.