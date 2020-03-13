عابدين: مستمرون في العمل لشفط مياه الأمطار من الشوارع

قال وليد عابدين، المستشار الإعلامي لشركة القاهرة والجيزة لمياة الشرب والصرف الصحي، إننا متواجدين على الأرض من مساء الأربعاء، استعدادًا لموجة الأمطار الشديدة التي شهدتها البلاد.وأكد خلال مداخلة مصورة لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه تم شفط كميات كبيرة من المياه على محور 26 يوليو بمنطقة المهندسين، وأن حركة العمل دائمة حتى التخلص من كل كميات المياة التي تراكمت نتيجة لسقوط الأمطار الغزيرة على مدار يومين.وشهدت المحافظات موجة طقس سيئة على مدار يومين وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من الخروج من المنازل حفاظًا على سلامتهم وتم إعطاء القطاع العام والخاص إجازة رسمية يوم الخميس.