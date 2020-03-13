نائب محافظ الوادى الجديد تتطمئن على جاهزية مستشفى الداخلة

تفقدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم الجمعة، مستشفى الداخلة للاطمئنان على جاهزيتها واتخاذ الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الأزمات المختلفة وخاصة بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.كما اطمئنت على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، والتقت بعدد من المواطنين للتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة.وفي سياق آخر، تفقدت مجدي مساء اليوم محطة محولات كهرباء مدينة بلاط، وأشادت بأداء القائمين والعاملين بالمحطة لاحتوائهم أزمة سوء الأحوال الجوية.وشددت على ضرورة الصيانة المستمرة للمحولات لضمان توصيل الخدمة للمواطنين والتعامل مع أي أحداث طارئة.