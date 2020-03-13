الأسابيع المقبلة مصيرية.. تفاصيل مؤتمر ترامب لإعلان حالة الطوارئ في أمريكا

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم، مؤتمرا صحفيا للتحدث عن آخر الاستعدادات لمواجهة كورونا، وأعلن خلاله حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة الفيروس.وقال ترامب في المؤتمر، إن إعلان حالة الطوارئ سيمكنهم من استعمال مليارات الدولارات لغايات تتعلق بمكافحة فيروس كورونا.وتابع حديثه بأنه سيتم وقف دخول الأوروبيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارا من الأربعاء القادم ولمدة 30 يوما، كما أن قرار إغلاق الحدود يأتي تجنبا لانتشار كورونا داخل البلاد.وأكد ترامب على أنه لا توجد لديه أعراض فيروس كورونا، كما أن حكومته تعمل بصورة جادة في مواجهة فيروس كورونا، ودعا الدول الأخرى لإنشاء مراكز الطوارئ للتصدي لوباء كورونا، كما دعا المستشفيات لتفعيل خطط الاستعداد للطوارئ.وقال إنه من المرجح أن تُجرى الفحوصات الطبية للكشف عن فيروس كورونا على 500 ألف شخص بحلول الأسبوع المقبل، ونطالب بعدم الخضوع لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا إلا في حالة الضرورة القصوى.وفي ضوء المساعدات الدولية أكد ترامب بأنه يتم تبادل المعلومات مع الصين بشأن فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون مصيرية فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا.وفي نفس السياق صرح ترامب بأنه هناك مناقشات مع شركة جوجل حول إضافة مرافق اختبار فيروس كورونا على موقع جوجل، وتعمل الشركة على موقع ويب للمساعدة في إدارة عمليات الفحص للكشف عن المصابين بالفيروس.