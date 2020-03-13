رش وتعقيم مؤسسات جامعة الأزهر لمواجهة كورونا (صور)

أجرت قطاعات الأزهر الشريف، عددا من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وحرص مسئولى الجامعة على رش وتعقيم كافة المؤسسات بالقاهرة والأقاليم، والمتابعة على مدار الساعة من خلال وحدة إدارة الأزمات بالجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وجميع عمداء الكليات.وكان الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، أصدر خلال الأيام الماضية منشورًا يحدد الضوابط التنظيمية، لمواجهة ظهور فيروس كورونا بمختلف قطاعات الأزهر الشريف، تماشيًا مع التوجهات التي صدرت عن وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة ظهور الفيروس.وشملت تلك الإجراءات عددًا من التعليمات المهمة مثل، تعليق التجمعات بشتى أشكالها (أنشطة ـ مسابقات ـ رحلات ـ معسكرات)، إلا عند الضرورة القصوى، وبعد العرض على السلطة المختصة، وتفعيل دور الزائرة الصحية بالمعاهد الأزهرية والاهتمام بالمتابعة المستمرة للطلاب.بجانب إطلاق حملات توعية واسعة النطاق وتشمل؛ برنامج وقاية يتضمن التوعية، من الأوبئة والاهتمام بالنظافة، نشر وتوزيع بوسترات التوعية الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية، وغيرها من الخطوات الهامة التى تعمل على تحصين المؤسسة بكافة العاملين فيها.