مصطفى بكري يكشف مفاجأة عن سبب «عرج» هشام عشماوي

كشف الإعلامي مصطفى بكري، سبب «عرج» الإرهابي هشام عشماوي الي أعدم قبل أيام، أثناء قدومه إلى مصر من ليبيا.وقال بكري، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن عشماوي أصيب من ضربات الطائرات المصرية لدرنة ومواقع الإرهابيين في ليبيا بعد استشهاد عدد من المصريين على يد الإرهابيين هناك.وأضاف: «الجيش المصري خلال ساعات ضرب درنة انتقاما لـ21 شهيد مصري الذين ذبحوا غدرا على يد داعش».وأردف: «مصر تواجه أزمات عديدة، أكثر من ألف كيلومتر حدود مع ليبيا تحتاج لتأمين، وأوضاع اقتصادية صعبة، ومع ذلك مستمرين في التنمية وكسب لقمة العيش».