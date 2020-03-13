محافظ الإسكندرية يوزع 1200 وجبة على عمال الصرف الصحي والنظافة (صور)

وزّع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، ١٢٠٠ وجبة على عمال شركة الصرف الصحي والنظافة والأحياء وعمال شركات المرافق المتواجدين فى الشارع للعمل وسط الطقس السيء الذي تشهده المحافظة.وشارك المحافظ في توزيع الوجبات الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.وقدم اللواء محمد الشريف، الشكر لكل الجهود المخلصة التى بذلتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع رجال المنطقة الشمالية العسكرية، ومديرية الأمن، والقوات البحرية ونتج عنه التعامل السريع مع تجمعات وتراكمات المياه.وأوضح الشريف أن تراكمات المياه التي حدثت اليوم جاءت لعدم قدرة شبكة الصرف على الاستيعاب نتيجة لكميات الأمطار الغزيرة الغير عادية والتي وصلت لحد السيول، مؤكدا أنه تم التعامل مع ذلك وتم تلافيها خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أنه لم يحدث أثناء هذا الطقس السيء توقف للحركة المرورية في جميع أنحاء المحافظة.