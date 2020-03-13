«التضامن» توجه الهلال الأحمر بالإسماعيلية لإنقاذ الأسر المتضررة

وجّهت نيفين القبّاج، وزيرة التضامن الاجتماعي فريق طوارئ الهلال الأحمر بالإسماعيلية بالنزول إلى عدد من المناطق التى تضررت جراء الأمطار الغزيرة وإجراء عدد من التدخلات كان من بينها أسرة تحتاج إلى إيواء بشارع المنصورة المتفرع من دمنهور وتم التواصل مع مديرية الشباب والرياضة حيث تم توفير مبيت لهم.في حى السلام، تضررت منازل 7 أسر، فتم نقلهم إلى مبنى التأهيل المهنى، بالتعاون مع مديرية التضامن لتسكينهم حيث قام الهلال الأحمر المصرى بتوزيع بطاطين عليهم وتجهيز وجبات، إضافة إلى منطقة منازل الإذاعة والتلفزيون التي تضرر بها 15 منزلًا، تم نقل ٣ أسر إلى مساكن التأهيل المهنى، بالتعاون مع مديرية التضامن وتوزيع المعونات والوجبات عليها، فى حين ظلت 12 أسرة وتم توزيع المعونات ( بطاطين حصر وجبات) عليهم.