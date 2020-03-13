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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا: تخصيص 134 سيارة لكسح مياه الأمطار من الشوارع

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:43 م
كسح مياه الأمطار
كسح مياه الأمطار
المنيا ـ على حسين
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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن هناك 134 سيارة لكسح وسحب مياه الأمطار، تابعة للوحدات المحلية التسع وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، تم نشرها في جميع أرجاء مراكز وقرى المحافظة لإزالة مياه الأمطار من الشوارع والميادين وعدد من الطرق بالمحافظة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها المحافظ مساء اليوم الجمعة، لمتابعة عمليات سحب وإزالة المياه، ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والقروية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي باستكمال أعمال شفط تجمعات الأمطار بكافة نواحي المحافظة والطرق الرئيسية والفرعية مع التواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أية ظروف طارئة.

وأكد المحافظ أنه تم رفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد، مشددا على كافة المسئولين التنفيذيين باستمرار التواجد بالشوارع للتعامل الفوري مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشار إلى أن هناك إغلاق لبعض الطرق، وتم الإعلان عن طرق بديلة من المرور، لافتًا إلى أن هناك عدد من المشاكل حدثت في قطاع الكهرباء وتم التعامل معها وتوجيه فنيين لحلها، كما تم الاطمئنان على توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين.

وناشد المحافظ جميع السائقين بضرورة توخي الحذر وتقليل السرعات الزائدة على الطرق منعا للحوادث بسبب الأمطار، حيث يجري حاليا رصد أي معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق، كما دعا جميع قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وتستقبل غرفة عمليات المحافظة أي شكاوى من تجمعات مياه الأمطار أو حدوث حالات طارئة على الأرقام التالية: (2320001 & 2342200) والخط الساخن 114.

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