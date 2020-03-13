مصطفى بكري: 6 آلاف مرتزق سوري يستعدون للدخول إلى طرابلس

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الأوضاع في ليبيا ساخنة وهناك انتهاكات للهدنة، حيث يوجد 4500 من المرتزقة دخلوا ليبيا مؤخرا والجيش الوطنى الليبي قتل 119 منهم.وأشار بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» إلى أن 6000 مرتزق سوري ينتظرون التدريب والدخول إلى طرابلس، موضحا أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في الملف الليبي.وأضاف بكري: «هناك مؤامرة على ليبيا تقوم بها تركيا، لكن الجيش الوطني الليبي يحقق انتصارات دائمة ومستمرة على المليشيات».ولفت بكري إلى أن العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي زار القاهرة مؤخرا ولديه عتاب على استمرار سفراء السراج في العديد من البلدان العربية.