مصطفى بكري: 3 سيناريوهات لأنظمة الانتخابات البرلمانية المقبلة (فيديو)

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن 3 سيناريوهات لأنظمة الانتخابات البرلمانية القادمة، قائلًا إن أنظمة الانتخابات البرلمانية تتلخص في 75% قائمة 25% فردي، أو 50% فردي و50% قائمة، أو 75% فردي و25 قائمة.وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك خلاف حول حجم القائمة فيما يميل رأي كبير إلى اعتماد 50% قائمة و50% فردي، متمنيا أن يتم الاعتماد على ذلك الأمر خاصة أن القائمة ستكون قائمة مطلقة، وليست قائمة نسبية.وأردف بكري، أنه يتمنى أن يكون هناك حراك سياسي قوي وتمثيل أكبر للقوى الحزبية والسياسية، كما صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي بوجود الرأي والرأي الآخر، مشيرا إلى أنه لا يوجد احتكار لحزب معين أو رأي معين.