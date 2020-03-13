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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كيف تستغل تركيا الأزمة السورية لتحقيق مصالحها؟ (تقرير)

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:32 م
جريدة الدستور
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عرضت قناة «مدادا نيوز» السعودية، تقريرا يسلط الضوء على جهود المنظمات الحقوقية الدولية التي وثقت من خلالها الخسائر البشرية في سوريا، والناجمة عن تدخلات تركيا في الأزمة السورية.

وأشار التقرير إلى أنه بحسب صحيفة "أحوال التركية"، فإن خسائر سوريا من التدخل التركي المباشر تجاوزت ما يزيد عن 1400 مدني سوري أعزل، كما تمّ تهجير وتشريد أكثر من 300 ألف كردي سوري كانوا يعيشون بالقرب من الحدود السورية التركية على إثر اجتياح الجيش التركي للمناطق التي يسيطرعليها الأكراد في عملياته العسكرية الثلاثة في مناطق الشمال السوري بالاستعانة بالفصائل المسلحة الموالية لتركيا في سوريا.

ووفقا للتقرير فإن تركيا تخطط لإرسال 700 ألف سوري داخل أراضيها إلى المناطق الأمنة في سوريا عقب إنشائها في خطوة واضحة لإحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة، وباستقبال تركيا لنحو 3.6 مليون لاجئ سوري قامت تركيا بالحصول على دعم مالي أوروبي ضخم يتجاوز 5 مليارات يورو,

ولفت التقرير إلى أن تركيا استخدمت اللاجئين السوريين كورقة تفاوض للحصول على مكاسب سياسية من أوروبا مثل تسريع مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، والسماح لمواطنيها بدخول دول الاتحاد دون تأشيرة مسبقة.


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