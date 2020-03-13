النيابة تنتقل لمعاينة عقار الأزبكية المنهار

انتقل فريق من نيابة الأزبكية الجزئية، لمعاينة العقار المنهار بشارع الجمهورية، وكلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينته ومعاينة العقارات المجاورة لمعرفة هل تأثرت بالانهيار من عدمه.وتبين أن العقار مكون من 4 طوابق، وكان هناك عدد من سكان العقار به لحظة انهياره.تلقت غرفة النجدة إخطارا بانهيار عقار بشارع الجمهورية في الأزبكية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية وسيارات الإسعاف للبحث عن مصابين أو ضحايا وانتشالهم من تحت الأنقاض.