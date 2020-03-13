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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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تعليق الدراسة في المغرب لمواجهة فيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:24 م
كورونا
كورونا
سناء إسماعيل
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أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي في المغرب، توقف الدراسة بجميع الأقسام والفصول بداية من يوم الاثنين 16 مارس لحين إشعار آخر.

كما تقرر وقف رياض الأطفال وجميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها من المؤسسات التعليمية والإكتفاء بالتعليم عن بعد، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسجلت المغرب الإصابة السابعة بالفيروس في الدار البيضاء لمواطن مغربي قدم من إسبانيا يوم 4 مارس، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الجمعة.

واتخذت المملكة المغربية الجمعة قرارا بتعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية للمسافرين من وإلى فرنسا حتى إشعار آخر، غداة تعليقها مع إسبانيا والجزائر، للتصدي لانتشار فيروس كورونا، بينما أعلنت الجزائر تعليق رحلاتها الجوية من وإلى إسبانيا وتقليصها بالنسبة لفرنسا.

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