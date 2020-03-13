اتجاه كبير لإلغاء الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

في تطور جديد لانتشار فيروس كورونا، وتأثيره على مسابقات كرة القدم، بات الدوري الإنجليزي كغيره مهددًا بالتأجيل لفترة أطول أو الإلغاء.وفي بيان رسمي صباح اليوم الجمعة، أعلنت روابط كرة القدم في إنجلترا، توقف جميع مسابقات اللعبة حتى يوم ٤ أبريل المقبل للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".