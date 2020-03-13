نادية العراقية تخضع لعملية ثالثة في عينها (صورة)

خضعت الفنانة نادية العراقية، لعملية جراحية في عينها، ونشرت صورة من إحدى المستشفيات عبر صفحتها على «إنستجرام».وعلقت نادية العراقية: «عملية ثالثة في عيني الله لا يحرم أحد من نور عينه».وكان أخر أعمال نادية العراقية تصوير مشاهدها في فيلم «مستر بيبي»، وشاركها البطولة علاء مرسي، وسامي مغاوري، ومدحت تيخا، ومروة عبدالمنعم، وحمادة بركات، المخرج ممدوح زكي، المؤلف وائل يوسف.