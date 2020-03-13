«مصر للفنادق»: 5% انخفاضا في نسب الإشغال بسبب كورونا

كشف عمرو عطية رئيس شركة مصر للفنادق، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزراة قطاع الأعمال العام، عن افتتاح فندق سفير دهب بسيناء خلال العام الجاري.وأضاف "عطية" لـ"الدستور" أن أزمة انتشار فيروس كورونا حول العالم ساهمت في خفض معدلات الإشغالات في الفنادق المصرية حتى الآن بنسبة تصل إلى 5% وفي حالة عدم تلاشي الأزمة عالميا فإن حجم الإشغالات سينخفض بشدة.وطالب عطية بضرورة خفض معدل الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 10% مثلما كانت في السابق من أجل زيادة الاستثمارات في القطاع الفندقي في مصر.وأوضح أن صناعة الفنادق تساهم في توفير العديد من فرص العمل سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.