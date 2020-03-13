مباحث القاهرة الجديدة تنقذ ركاب أتوبيس تعطل وسط الأمطار

أنقذ رجال مباحث القاهرة الجديدة، بقيادة العقيد سمير مجدي، مفتش مباحث القطاع، أتوبيسًا يستقله عاملون بعد تعطله وسط مياه الأمطار.وتداول نشطاء مواقع التواصل صورًا لنقل العمال إلى سيارة وفرتها لهم قوات الشرطة لنقلهم إلى وجهتهم، وسط إشادة بالغة بالدور الذي يقوم به رجال الشرطة بالقاهرة في التعامل مع موجة الطقس السيئ التى تجتاح البلاد منذ أمس.وعزز رجال الأمن من انتشارهم بجميع شوارع المحافظة للتعامل مع أي طارئ وإنقاذ العالقين من مياه الأمطار التي تهطل بغزارة منذ الأمس.وتتواجد قيادات مديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بالشوارع لتفقد القوات.وتشهد البلاد حالة من الطقس السيئ والتي بدأت، أمس الخميس، وتستمر لمدة 72 ساعة، لتسدل الستار بعد مرورها على فصل الشتاء هذا العام، والذي ينتهي فلكيًا يوم 21 مارس من الشهر الجاري.وحذرت الدكتورة إيمان سيد أحمد، مسئولة التنبؤات الجوية بوزارة الموارد المائية والري، من سقوط كميات أمطار غير مسبوقة ستَصل لضعف ما شهدته مدينة القاهرة قبل ذلك، كما ستكون الأمطار مركزة على محافظات الدلتا بشكل كامل وعلى السواحل الشمالية والمناطق الغربية ومحافظات مطروح والوادي الجديد والبحيرة والإسكندرية، بالإضافة إلى سيناء والمناطق الجبلية بالبحر الأحمر، حيث ستصل نسبة الأمطار بتلك المناطق وفقا للخرائط من 20 إلى 40 ملي وستصل إلى 70 ملي على أقصى السواحل الشمالية الغربية.