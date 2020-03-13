خبير: القطاع الاستثماري يحتاج حوافز جديدة من الحكومة

كشف الخبير الاقتصادي أيمن إسماعيل، أن الحكومة قادرة على توفير الحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص عبر فتح حوار مجتمعي بين المستثمرين والحكومة من أجل التعرف على الأزمات التي تواجههم لحلها والتغلب عليها.أضاف إسماعيل، لـ«الدستور»، أن السوق المصري جذّاب ولديه إمكانيات ضخمة تجعله قِبلة للمستثمرين الأجانب، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تسعى لجذب الاستثمار الأجنبي لمصر، وهو ما يتم في ملفات عديدة في قطاع الأعمال العام حيث تم مشاركة شركات سعودية لتطوير فندق شبرد التاريخي بخلاف الشراكات المختلفة مع الصين وهو ما يوضح أهمية المجهودات التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام في توفير فرص استثمارية للأجانب.