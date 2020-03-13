«أسقف المنيا» يساعد المشردين والفقراء في الطقس السيئ

كشف الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، عن تفاصيل اليوم الثاني من زيارته للمشردين في ظل الأحوال الجوية السيئة التي ضربت البلاد منذ أمس الخميس.وقال مكاريوس، في بيان الجمعة: «مررنا لليوم الثاني على التوالي في أطراف مدينة المنيا، وتقابلنا مع عدد كبير جدًا من المساكين الذين يغالبون البرد القارس والرياح الصعبة والأمطار لأجل القُوت.أضاف أسقف المنيا: «أغلب مَن قابلناهم كانوا من الأطفال، ورغم قسوة الظروف فهم مبتسمون راضون، فرحون جدًا بما قدمناه لهم، وكان يكفينا أجرًا تلك الابتسامة التي ارتسمت على وجوههم، ورفع أيديهم بالدعاء لنا؛ كان أغلبهم يجمعون القمامة.وواصل: "كما تقابلنا مع عدد كبير من العاملين في الشوارع في حالة يُرثى لها كذلك تقابلنا مع آخرين بلا مأوى، مضيفضًا:"كما فعلنا نحن فعل الكثيرون من الخدام والخادمات، وأعرف أن كثيرين جدًا فعلوا مثل ذلك في أماكن كثيرة في المنيا وبقية الإيبارشيات، وما نشرنا هذا إلّا لتشجيع أولادنا هنا على عمل الرحمة والمشاركة العملية للمحتاجين.واختتم الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص بيانه: "كانت هذه الساعات من أغلى وأغنى ما قضينا من أوقات في الخدمة، ونحن نلتقي المسيح في هؤلاء المساكين، فهو القائل: «كل ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر، فبي قد فعلتم».