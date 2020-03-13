العراق يستدعي السفير الأمريكي احتجاجًا على الضربات الجوية

استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الأمريكي في بغداد؛ لتسليمه مذكرة احتجاج بشأن الغارات الجوية الأمريكية على مواقع داخل العراق.وفي بيان نشر عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، عبرت الخارجية العراقية عن "رفضها وإدانتها لما أقدمت عليه القوات الأمريكية من انتهاك لسيادة العراق بقصف مقرات للجيش، والشرطة، والحشد الشعبي"، مشيرة إلى أن "قوات وطنية عراقية دافعت عن العراق، ووحدته وقاتلت ببسالة، وأوقفت امتداد تنظيم داعش الإرهابي إلى دول المنطقة، بل للعالم".