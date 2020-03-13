غدًا.. «مستقبل وطن» بالغربية يعقد غرفة عمليات لمواجهة الطوارئ

أعلن المحاسب محمد عريبي، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، أنه تقرر عقد اجتماع لغرفة العمليات الخاصة بمواجهة الطوارئ غدا السبت، وذلك بمقر أمانة المحافظة بطنطا في تمام التاسعة صباحا.وأكد عريبي، أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق المسئولية المجتمعية التي تقع على عاتق حزب مستقبل وطن، وإيمانا منه بضرورة العمل على مساعدة ومساندة الدولة المصرية في شتى الظروف، خاصة في هذه المرحلة الحرجة والتي تحتاج إلى تضافر جميع الجهود من أجل مصر ودعم المواطنين البسطاء المتضررين من السيول، وتوفير المواد الضرورية للأهالي خلال الأيام القادمة.وقال الدكتور أحمد حماد الأمين المساعد بالغربية، أنه من المقرر حضور ومشاركة أمين المحافظة المحاسب محمد عريبي، وأمناء الوحدات والمراكز وجميع أعضاء الحزب الراغبين في المشاركة، موجها الشكر لجميع أعضاء الحزب والأمانات بالمحافظة على جهودهم المبذولة وتواجدهم في الشارع لمواجهة أزمة السيول.