مؤشر كورونا يرتفع: 79 حالة وفاة و800 مصاب في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الجمعة، ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 79 شخصًا، كما ارتفعت عدد الإصابات إلى 800 حالة جديدة، بحسب ما نقلته سكاي نيوز عربية.وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فى وقت سابق إغلاق المدارس في بعض المقاطعات ومنع التجمعات، مؤكدًا أن بلاده تحتاج إلى التنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي لمنع تفشي الفيروس المستجد.وأعلنت السلطات الفرنسية، فى وقت سابق اليوم، أن 98% من الحالات المصابة بفيروس كورونا تتماثل للشفاء.وأكدت وزارة الصحة الفرنسية، أن المستشفيات والحجر الصحى توفر سبل الرعاية التامة على أعلى درجة للمصابين بفيروس كورونا القاتل.يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة "ووهان" الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، لتُعاني معظم دول العالم حاليا من وجود إصابات بالفيروس على أراضيها.