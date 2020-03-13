مصرع شخص إثر انهيار حائط بدروم عقار بالمنيا

لقي مساء اليوم الجمعة، شخص مصرعه نتيجة انهيار حائط داخل بدروم عقار بشارع نفرتيتي في شمال مدينة المنيا، وجري نقل الجثة لمشرحة المستشفي العام وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بورود إخطار من عمليات النجدة، بانهيار حائط داخل بدروم عقار مكون من 4 طوابق في شارع نفرتيتي بحي شمال مدينة المنيا.بالانتقال والفحص تبين وفاة شخص كان متواجدا داخل البدروم، بعد انهيار أحد الحوائط عليه وتم نقل جثته لمشرحة المستشفي العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة والتي باشرت التحقيق.