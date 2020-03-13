السعودية تسجل حالتي إصابة جديدتين بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، حسب سكاي نيوز عربية.وقالت وزارة الصحة السعودية إن حالتي الإصابة لمواطنين سعوديين عائدين من فرنسا وإيطاليا، وذلك خلال الكشف الطبى على المسافرين، كما أكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمصابين.وأكدت الوزارة، في وقت سابق اليوم، أن المملكة سجلت 17 حالة إصابة جديدة بكورونا، من بينهم 11 مصريًا.وأهابت الوزارة بكل مَن كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد، التواصل فورًا مع مركز اتصال الصحة 937، داعية إلى ضرورة التواصل معها حال رغبة أي شخص الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.