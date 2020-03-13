«الكهرباء»: انقطاع التيار 10 ساعات غير مقبول لكن شبكات التوزيع تأثرت

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن القطاع تأثر بسرعة الرياح وكميات الأمطار، لافتًا إلى أن انقطاع الكهرباء 10 ساعات و12 ساعة في بعض المناطق أمر غير مقبول، لكن الكوارث الطبيعية تحدث في العالم، وبالطبع لم نصل إلى هذه الدرجة، لكن هناك تأثر كبير لا نستطيع إنكاره.وأشار «شاكر» في تصريحات له ببرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» إلى أن محطات إنتاج الطاقة الكهربائية لم تتأثر، وكذلك شبكات نقل الطاقة، عدا خط واحد، وفي النهاية ما يشعر به المستهلك إما الكهرباء موجودة أو مقطوعة.وأضاف وزير الكهرباء أن شبكات التوزيع تأثرت بسرعة الرياح ومن أكثر المناطق التي تضررت الشيخ زايد و6 أكتوبر.وأردف: «نعمل 24 ساعة وبذلنا مجهود كبير جدًا، لكن تسرب المياه إلى لوحات التوزيع وأكشاك المحاولات يؤثر على المعدة في الداخل ويحتاج فترة للتخلص من الرطوبة».