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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يعلن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:15 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن مجموع الوفيات في عموم البلاد بلغ تسع حالات.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت 76 فحصا لحالات مشتبه بإصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة، وأن النتائج الموجبة بلغت 10 حالات"، مبينة أن "هناك حالة في النجف توفيت، وثلاث حالات في بغداد منطقة الرصافة وحالة واحدة في مدينة الطب".

وأوضحت الوزارة، أنه "تم تسجيل حالة إصابة جديدة واحدة في منطقة الكرخ، وحالة في كل من محافظة كربلاء وبابل، وحالتان في واسط"، مؤكدة أن "مجموع الإصابات في البلاد بلغ 93 حالة، فيما شفي 24 شخص مصاب، ومجموع الوفيات بلغ 9 أشخاص".

وشددت الوزارة، على "التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها"، مؤكدة على "وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الأمر الديواني الملزمة".

ودعت الوزارة الجهات المعنية كافة إلى "محاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة"، مهيبة بالجميع "الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعا من انتقال المرض".

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