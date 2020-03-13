انهيار جزء من عقار بشارع نجيب الريحاني وسط البلد (صور)

انهار منذ قليل مساء اليوم الجمعة، جزء من عقار يقع خلف الكنيسة المرقسية بشارع نجيب الريحاني بمنطقة وسط البلد، التابعة لمحافظة القاهرة، إثر هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها حاليا، وسرعان ما توجهت قوات الحماية المدنية لمكان العقار ويجري حاليًا عمليات رفع الأنقاض.وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من أنه سوف تشهد البلاد طقسًا غير مستقر يومي الخميس والجمعة ويستمر لغد السبت، لوجود منخفض جوي ورياح شمالية شرقية محملة ببخار الماء من البحر الأحمر بذلك بكميات كبيرة من الرطوبة بالبحر المتوسط، التي سوف تتسبب في سقوط الأمطار بكميات غزيرة في الأيام الجارية على محافظات الجمهورية.