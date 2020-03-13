رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عودة المياه والكهرباء لمنطقتي 800 فدان وابني بيتك 6 خلال ساعتين

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:13 م
المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار
علا العلاف
طباعة
قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إن غرفة عمليات المدينة نجحت في إدارة أزمة الأمطار وعودة التيار الكهربائي إلى منطقتي ابنى بيتك 6 ومنطقة الـ 800 فدان للإسكان الاجتماعي.

أضاف رئيس الجهاز، لـ"الدستور"، أنه تم ضخ المياه وجارى وصولها لمنطقة الـ800 فدان وابني بيتك 6 الأمر الذي قد يستغرق عدة ساعات لوصولها نظرُا لبعد المدينة وارتفاعها عن المصدر الرئيسي للتغذية بمَحطة مياه 6 أكتوبر، لافتًا إلى أنه من المتوقع وصول المياه لمنطقتي خلال العاشرة مساءً من مساء اليوم الجمعة.

موضوعات متعلقة

رسالة مؤثرة من رونالدو إلى العالم بسبب «كورونا»

«الوزراء»: بيان تأجيل الدراسة لأجل غير مسمى مفبرك

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم.. وتحذير من الأمطار

«الصحة» تعلن إصابة طالب بفيروس «كورونا» (فيديو)

الصور

image description

الرياح تقتلع أشجارًا فى الدقى وسقوط أمطار على «قصر النيل»

image description

الهلال الأحمر يقدم البطاطين والطعام لأهالى قرية الزرايب

image description

في ذكرى وفاة «العقاد».. كتب عملاق الأدب العربي الأكثر رواجا بـ«الأزبكية»

image description

وزير النقل كامل الوزير في موقع حادث قطاري إمبابة

image description

أول صور من موقع تصادم قطارين في إمبابة

الأكثر قراءة

خبير عسكري يكشف دلائل صناعة كورونا في «مختبرات»

كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

قرار جديد من «التعليم» بشأن تعطيل الدراسة غدًا

مصدر أمني: لا صحة لارتفاع منسوب مياه الأمطار في السجون

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الصليب الأحمر: الاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد لسوريا «هائلة»

هل ينقل المتعافون من فيروس كورونا العدوى؟

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

منوعات

خبير عسكري يكشف دلائل صناعة كورونا في «مختبرات»

في ذكرى وفاة «العقاد».. كتب عملاق الأدب العربي الأكثر رواجا بـ«الأزبكية»

مدير «الصحة العالمية» يطلق تحدى «غسل اليدين» لمحاربة كورونا (فيديو)

كورونا يحظر الأفراح في أبوظبي

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمطار من الحديد المنصهر!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى العروسى.. الدقة وقوة الشخصية
بسنت حسن
«أليس» فى بلاد العجائب
د.كريمة الحفناوى
يوم المرأة المصرية.. زينب الكفراوى ودرية شفيق
المزيد

الثقافة

5 كتب وروايات صدرت مؤخرا.. أبرزها «حول السياسة الثقافية»

10 بنود.. برنامج وفاء أمين في انتخابات اتحاد الكتاب

"أبو بكر الصديق والصديق".. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

مترجم 100 عام من العزلة.. سليمان العطار ترك إرثًا ثقافيًا للتاريخ