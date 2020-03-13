عودة المياه والكهرباء لمنطقتي 800 فدان وابني بيتك 6 خلال ساعتين

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إن غرفة عمليات المدينة نجحت في إدارة أزمة الأمطار وعودة التيار الكهربائي إلى منطقتي ابنى بيتك 6 ومنطقة الـ 800 فدان للإسكان الاجتماعي.أضاف رئيس الجهاز، لـ"الدستور"، أنه تم ضخ المياه وجارى وصولها لمنطقة الـ800 فدان وابني بيتك 6 الأمر الذي قد يستغرق عدة ساعات لوصولها نظرُا لبعد المدينة وارتفاعها عن المصدر الرئيسي للتغذية بمَحطة مياه 6 أكتوبر، لافتًا إلى أنه من المتوقع وصول المياه لمنطقتي خلال العاشرة مساءً من مساء اليوم الجمعة.