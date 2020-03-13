الجامعة الحديثة تنفي وجود حالات مصابة بكورونا

أكدت إدارة الجامعة الحديثة MTI، أنه لا يوجد أي حالات بين الطلاب وأعضاء هيئه التدريس ومعاونيها والعاملين بها مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) حتى الآن.وقالت الجامعة في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها ملتزمة بالشفافية والوضوح فى حال ظهور أى حالات مصابة ولن ترجح الجامعة أي مصلحة تفوق صحة الطلاب وسلامتهم.وناشدت إدارة الجامعة جميع أعضاء أسرتها من أعضاء هيئة تدريس وهيئه معاونة، والطلاب، والعاملين ألا تلتفت لأى شائعات تضر بالجامعة، مؤكدة أنها ستطبق القوانين بكل حزم وحسم على من يساهم فى الترويج لمثل هذه الشائعات.