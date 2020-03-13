بتكليف من السيسي.. القباج تدعم أهالي «الزرايب» المتضررين من الطقس

زارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، منطقة الزرايب بمنطقة ١٥ مايو والتي تضررت جراء حالة الطقس التي تمر به البلاد في الوقت الراهن، وذلك نيابة عن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.وقالت القباج إن زيارة منطقة ١٥مايو تأتي بتوصية محددة وواضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعامل مع المناطق المتضررة من الطقس لتقديم كافة أنواع الدعم والحماية السريعة والاستجابة لمطالب سكان هذه المناطق، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تتم بالتعاون مع الوزراء والمحافظين.أضافت القباج أنها تواصلت مع وزراء التنمية المحلية والإسكان والبيئة لإيجاد حلول لهذه المشكلة ومناقشة السيناريوهات المطروحة لتكون حلولا طويل المدى بما يوفر حماية للناس، بالتعاون مع الكنيسة المصرية والجمعيات الشريكة لينتج مجتمع صالح ومُنتج ومثمر.ولفتت إلى أن السيناريوهات المطروحة تتمثل في البقاء في المنطقة أو الانتقال منها بكافة الخدمات الموجودة فيها كأماكن العبادة والتسكين والتشغيل، مشيرة إلى أن هناك انفتاح ومرونة أن يتم انتقال غالبية الأسر من خلال أكثر من مقترح لنقل هؤلاء السكان.وشددت الوزيرة إلى أنه سيتم توفير التعويضات اللازمة في أسرع وقت، كما سيتم صرف إعانة عاجلة، مقدمة التعازي في المفقودين واستعداد تام من الوزارة لخدمة أهالي المنطقة، مضيفة: "نريد للمواطن الذي يعيش في هذا المجتمع مجتمعًا يليق بكم كمواطنين مصريين".