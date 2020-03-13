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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كورونا» تؤجل «جوادالاخارا الدولي للأفلام» بالمكسيك

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:03 م
كورونا
كورونا
سلمى اشرف
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أعلنت الحكومة المكسيكية، الجمعة، تأجيل مهرجان جوادالاخارا الدولي للأفلام، بسبب تفشّي فيروس كورونا، بحسب سكاي نيوز.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى 3 حالات.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست فى وقت سابق أن هناك حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في "كولياكان" بولاية "سينالوا" المكسيكية، وحالتي إصابة في مكسيكو سيتي.

مهرجان جوادالاخارا السينمائي الدولي من أهم العروض السينمائية بأمريكا اللاتينية،هو حدث ثقافي بالغ الأهمية للمدينة وللدولة بأسرها، وليس فقط لنشر وعرض وتوزيع السينما المكسيكية والإيبرو أمريكية، كما يعد بيئة خصبة لتبادل الخبرات النقاد السينمائيين العالميين وطلاب البلدان الأيبروأمريكية.

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