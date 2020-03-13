«كورونا» تمنح طلاب الجامعة الأمريكية إجازة: «الدراسة ع الإنترنت»

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الجمعة، قرارها بتقديم موعد عطلة الربيع لتبدأ، الأحد 15 مارس، لمدة أسبوع، وستقوم الجامعة في هذه الفترة بصقل استَعدادتها لتحويل جميع أشكال التدريس بها لتكون عبر الإنترنت.وحسب بيان الجامعة، فإنه عند استئناف الدراسة يوم الأحد 22 مارس، 2020 ستبدأ الجامعة اختبارًا لمدة أسبوع للتدريس عبر الإنترنت، لكنها ستظل مفتوحة وتعمل بكامل طاقتها خلال هذه الأسابيع العديدة.وبهذا القرار، تَنضم الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت بهذه الخطوة الاستباقية استجابة للإجراءات الوقائية، منذ تفشّي فيروس كورونا، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية الفيروس وباءً عالميًا، وحثها على تكاتف المجتمعات للعمل معًا على الحد من انتشاره.