بشرى تتحدى الطقس: «أكل العيش مر وأنا عايمة في بحر الغدر»

تحدت الفنانة بشرى الطقس السيئ الذي تشهده مصر، ونشرت صورة لها من وسط تجمعات كبيرة لمياه الأمطار عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر».وعلقت بشرى: «أكل العيش مر.. ولازم حد يخرج يجيب الأكل.. بكل رضا واقفة بغني عايم في بحر الغدر.. على رأي شارموفرز وآخر 5 سم في بنطلوني مبلولين.. اللي عنده بوت المطر يعتبر أغنى إنسان في العالم اليومين دول».وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس السيئة التي مرت بها البلاد بداية من الخميس وتستمر حتى غدًا السبت.