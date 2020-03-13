رسالة مؤثرة من رونالدو إلى العالم بسبب «كورونا»

التفاصيل..

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، على توجيه رسالة مهمة إلى جماهير كرة القدم، على خلفية التطور الخطير لفيروس كورونا، وتوغله إلى القارة الأوروبية ومن ثم تعليق كل الأحداث الرياضية.وقال رونالدو في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "يمر العالم بلحظة صعبة للغاية ويجب أن يكون هناك أقصى قدر من العناية من قبل الجميع في كل مكان".