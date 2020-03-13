إغلاق برج إيفل بسبب «كورونا»

أعلنت الحكومة الفرنسية، الجمعة، إغلاق برج إيفل، أحد أهم معالمها السياحية الفرنسية، أمام السياح والمواطنين، بدءًا من الليلة حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية تفشّي فيروس كورونا المستجد.وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية فى وقت سابق تسجيل 500 إصابة جديدة، وأكدت السلطات الفرنسية أن 98% من الحالات المصابة بفيروس كورونا تتماثل للشفاء.وأكدت الصحة الفرنسية أن المستشفيات والحجر الصحى يوفران سبل الرعاية التامة على أعلى درجة للمصابين بالفيروس القاتل.وظهر فيروس كورونا أواخر ديسمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية، داخل أحد أسواق بيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، ليعاني معظم دول العالم حاليًا من وجود إصابات بالفيروس على أراضيه.