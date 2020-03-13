إنعام محمد علي: أعمالي تناقش قضايا تهدف لتغيير المجتمع

قالت المخرجة إنعام محمد علي، إن الأعمال التي قدمتها عبارة عن سلسة متصلة الحلقات تدور حول التطوير والتغيير.وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن موضوع العمل الذي تختاره يناقش قضية مجتمعية ويسهم في التغيير على مستوى الفرد والمجتمع.وأوضحت إنعام محمد على، أن «هي والمستحيل» يدور حول الأمية والتي تمثل عائقًا في وجه خطة التنمية وتعرقلها، حيث إن هناك ما لا يقل عن 30% من المجتمع المصري أميين ومعظمهم من السيدات.