«التضامن» في الطقس السيئ: التعامل مع 153 طفلًا بلا مأوى

حرص فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى على التواجد الميداني خلال اليوم في كافة المحافظات، مستهدفين تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية وتوفير أفضل حياة كريمة لهم.وتعاملت فرق البرنامج مع 153 طفلًا ما بين خدمات إسعافات أولية وممارسة أنشطة، وتوزيع وجبات ساخنة، إضافة لـ123 فئة الكبار بلا مأوى ما بين توزيع بطاطين وتقديم وجبات ساخنة، أمّا عن حالات الإنقاذ فقد تمكن فريق عمل البرنامج بإيداع 14 مشردًا بلا مأوى على مستوى المحافظات بدور رعاية و6 أطفال دمج مؤسسي، إضافة إلى حالة دمج أسري لابن بمحافظة الإسكندرية.وعلى مستوى الخدمات، فقد تم تقديم خدمة الإسعافات الأولية لعدد ٣٢ حالة ما بين طفل ومشرّد وتوزيع عدد 218 وجبة ساخنة، بالتعاون مع بنك الطعام، إضافة إلى 83 بطانية.