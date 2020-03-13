إخلاء 137 منزلا في الإسماعيلية بسبب الطقس السيئ

قال اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الموقف ودرء أى أزمة، فإن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار الساعة تواصل متابعة الموقف بالكامل عن كثب.وأضاف أنه تم الدفع بالأجهزة والمعدات لأى مكان أو موقع لتجمعات الأمطار، كما تقوم الغرفة على مدار الساعة بتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل معها لحظة بلحظة فضلا عن رصد ومتابعة أى مشكلة فى نطاق المحافظة بالكامل ومتابعتها وحلها على الفور.وأوضح بشارة أن الغرفة تلقت عددا من الشكاوى بمختلف المراكز والمدن والأحياء على مدى يومى الخميس والجمعة وتم إجلاء 137 أسرة، تأثرت منازلهم المبنية بالطوب اللبن بالأمطار والسيول وتم تسكينهم في أماكن تابعة لمديرية التضامن الاجتماعي.وأضاف أنه تم نقل وتسكين 14 أسرة بقرى مركز ومدينة القصاصين الجديدة، و67 أسرة في قرى مركز ومدينة أبو صوير، و20 أسرة في قرى مركز ومدينة التل الكبير، و24 أسرة بقرية الضبعية وأسرة بقرية سرابيوم، و4 أسر فى قرية أبو عطوة، و3 أسر بالقنطرة غرب وأسرتين بمدينة الإسماعيلية واثنين من كبار السن بمدينة الإسماعيلية تم تسكينهم فى معسكر القرش، مشيرًا إلى أنه تم تقديم مساعدات مادية وأغذية وملابس لهم.وتابع المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بمختلف الأحياء تكثف جهودها على مدار ٢٤ ساعة للتعامل مع حالة الطقس غير المستقر وسحب تراكمات المياه، حيث يتم تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية لسرعة التعامل مع تراكمات المياه وتيسير حركة المواصلات والمواطنين، حيث تم الدفع بجميع سيارات كسح وشفط المياه وكذلك جهود الحماية المدنية نظرًا للأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة علي مدار اليوم للمرة الأولي بهذه الكميات.وقالت الدكتورة مها الحفناوى، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية، إن نقل الأسر وتسكينهم يأتي في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تشهدها البلاد حاليًا، والطقس غير المستقر، بناء على توجيهات المحافظ والذي وجه بتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم.وأضافت أنه يجرى نشر فرق في كل أحياء ومراكز المحافظة للتعامل الفوري مع هذه الحالات، للتعامل السريع مع أي موقف طارئ في ظل حالة الطقس السيء الذي تشهده المحافظة.