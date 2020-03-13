مصرع شخص صعقًا بالكهرباء بسبب الطقس في الإسماعيلية

لقي شخص مصرعه، مساء اليوم الجمعة، إثر ماس كهربائي بسبب سوء الأحوال الجوية، أثناء تواجده بمنزله في قرية 30 يونيو بمحافظة الإسماعيلية.تلقى اللواء جمال الغزالي، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوفاة "ب.ا.ل"، مقيم بعزبة الشيخ سليم بقرية 30 يونيو بمدينة القصاصين، بعد تعرّضه لماس كهربائي في منزله اثر احتواء منزله على مياه أمطار في ظل تواجد الكهرباء.وأكدت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مركز الضواحي بالإسماعيلية أن المتوفي تعرّض لماس كهربائي شديد إثر تواجد مياه الأمطار على بمسكنه فصعقه التيار ليلقي مصرعه في الحال.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم نقل جثمان الفقيد للمستشفى العام وتولت النيابة التحقيق.يذكر أن محافظة الإسماعيلية، شهدت مصرع أمين شرطة أمس الخميس إثر ماس كهربائي أثناء سيره بجوار أحد أعمدة الإنارة.