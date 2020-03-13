مصدر أمني: لا صحة لارتفاع منسوب مياه الأمطار في السجون

نفى مصدر أمنى ما تداولته بعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن ارتفاع منسوب المياه داخل بعض السجون وانقطاع التيار الكهربائى عنها.وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، مضيفا أن جميع السجون على مستوى الجمهورية لم تتأثر جراء موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها البلاد.