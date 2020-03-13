السودان تبحث تأجيل الامتحانات وإغلاق الجامعات

يبحث وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم ألتوم، الجمعة، تعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات وإغلاق الجامعات والمدارس والمعاهد الفنية، كإجراء احترازي لمنع تفشّي فيروس كورونا المستجد.وأعلنت وزارة الصحة السودانية إيقاف جميع المؤتمرات الحكومية وتحديد مهلة زمنية لمحاصرة فيروس كورونا القاتل، كما أكدت الوزارة أن الجيش حدد أماكن إيواء للمواطنين العائدين إلى السودان.كما أعلنت الوزارة، في وقت سابق اليوم، تسجيل وفاة أول حالة إصابة بفيروس كورونا، مستعرضة، خلال اجتماع اللجنة الفنية لمكافحة الأوبئة، الوضع الراهن للفَيروس المستجد والتصدي لمنع دخوله الأراضي السودانية.أشار بابكر المقبول، مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بالوزارة، إلى تعزيز إجراءات المراقبة الصحية وزيادة التوعية وسط المجتمعات.