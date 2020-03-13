«الزراعة» تسخّر أجهزتها لمساعدة المزارعين في مواجهة الطقس السيئ

نقل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إلى جميع العاملين بالوزارة على جهودهم في مواجهة الظروف الجوية الاستثنائية التي شهدتها البلاد اليوم وأمس.وأصدر القصير تعليماته إلى جهاز تحسين الأراضى وقطاع الزراعات الآلية والمحطات ومديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات بوضع جميع إمكانياتهم في خدمة المواطنين، على أن تقوم أجهزة ومعدّات تحسين الأراضي والزراعة الآلية على خدمة المزارعين والمربّين بدون مقابل خلال هذه الفترة لمساعدتهم في التخلص من آثار الطقس السيئ.في سياق متصل، يواصل وزير الزراعة تلقيه تقارير المتابعة اللحظية من قيادات الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات حول تأثير الظروف الجوية على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، موجّهًا بضرورة التواجد الميداني لمساعدة المواطنين وتوصيل النصائح والإرشادات إليهمووجّه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التواجد الميداني لمساعدة المواطنين وتوصيل النصائح والإرشادات إليهم حتى اجتياز هذه الموجة المناخية المتقلبة وإعداد تقارير متابعة من على أرض الواقع حول مدى تأثيرها على الإنتاج الزراعي والحيواني، وذلك لتقييم الأزمة وكيفية إدارتها والاستفادة من ذلك مستقبلًا.