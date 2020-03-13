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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العراقى: القصف الأمريكي انتهاك للسيادة الوطنية

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:30 م
محمد الحلبوسي
محمد الحلبوسي
وكالات
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اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، القصف الأمريكي الذي طال مقار تابعة للحشد الشعبي، "انتهاكا للسيادة الوطنية".

وقال في بيان صحفي: "في توقيت خطير وحساس من تاريخ الإنسانية، حيث يواجه العالم وباء شرسا يتطلب تنسيقا دوليا وتكاتفا عالميا، تمارس بعض الأطراف خروقات أمنية وعسكرية لا تنم عن أية مسؤولية تجاه أمن البلاد واستقراره، وآخرها ما جرى خلال اليومين الماضيين من استهدافات متبادلة بين الأطراف التي تغامر بأمن المنطقة".

ودعا الحلبوسي "القائد العام للقوات المسلحة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ القواعد والمؤسسات العسكرية وسيادة العراق، وإجراء تحقيق بالاعتداءات على القواعد العسكرية العراقية باستخدام السلاح المنفلت لقطع الطريق أمام أي ردود فعل غير مبررة، وكشف نتائج التحقيق للرأي العام".

وتابع: "نستنكر استهداف المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية، فجر الجمعة، الذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من منتسبي القوات العراقية، وتضرر البنى التحتية في المقار التي تعرضت للاعتداء، وكذلك قصف المطار المدني في مدينة كربلاء، الأمر الذي يعد انتهاكا للسيادة للوطنية، والذي يحتم على الحكومة العراقية اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية الفورية مع المنظمات الدولية ومجلس الأمن، لإيقاف هذه الاعتداءات".

وأضاف أنه "من غير الممكن استمرار انتهاك السيادة العراقية، وارتهان البلد لسياسات الفعل ورد الفعل، من خلال السلاح المنفلت تارة، والاعتداءات على القواعد العسكرية تارة أخرى".

ودعا الحلبوسي الرئاسات والقيادات السياسية إلى اجتماع عاجل لتدارس الوضع الخطير الذي تمر به البلاد، و"اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ للوطن أمنه وسيادته، وتراعي مصالح الشعب ومستقبل أبنائه".

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