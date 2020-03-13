بسبب الأمطار.. انهيار جزئي بكنيسة ومنزل في القليوبية (صور)

تسببت موجة الطقس السيء والأمطار والرياح الشديدة، اليوم الجمعة، في انهيار حجرة تتبع كنيسة كفر عبد السيد نوار التابعة للوحدة المحلية بكفر تصفا، بمدينة كفر شكر.كما شهدت قرية كفر رجب بكفر شكر، انهيار جزئي لمنزل، مبني بالطوب اللبن.وتبين من المعاينة الأولية، أن الانهيار جاء نتيجة الرياح الشديدة والأمطار، وأن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من نائب مدينة كفر شكر، بحدوث انهيار حجرة تتبع كنيسة كفر عبد السيد نوار، التابعة للوحدة المحلية بكفر تصفا، وانهيار جزئي لمنزل مبنى بالطوب اللبن بقرية كفر رجب.انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، وجرى إخلاء الكنيسة والمنزل، وجاري رفع أثار الانهيار.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.